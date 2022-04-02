Оккупанты оставили Луганскую область без газа

В населенных пунктах области ведется постоянная борьба с последствиями вражеских обстрелов / Коллаж "Сегодня"

В результате постоянных обстрелов, которые устраивает армия Российской Федерации, Луганская область осталась практически вся без газа.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч абонентов. В общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и шесть частично. Вода отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске", – написал Гайдай.

Глава областной военной администрации отметил, что происходит намеренное уничтожение инфраструктуры жизнедеятельности населения.

"Русские из разных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Тошковке. Врагом повреждены 19 объектов, из которых девять многоквартирных и семь частных жилых домов. Есть один раненый в Рубежном, четырех человек спасли из-под завалов. Спасатели сосредоточены не только на локальной помощи людям, но и на глобальной. Так, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перейти на жилищный сектор, однако работники ГСЧП справились вовремя – никто не пострадал", – отметил Гайдай.

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Обстановка в Луганской области