Оккупанты открыли для себя сразу два новых убийственных направления – Генштаб (фото, видео)

ВСУ ликвидировали уже около 36 200 рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина продолжает наносить удары по российским оккупантам. В частности, Вооруженные силы Украины за все время российского вторжения уже уничтожили 1589 танков врага.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1589 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 3754 (+10) ед.;
- артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;
- РСЗО – 246 (+0) ед.;
- средств ПВО – 105 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 187 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
- крылатых ракет – 144 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11) ед.;
- специальной техники – 65 (+1).
Как отмечается, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. В Генштабе сообщили, что данные уточняются.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 4 июля:
Ранее британская разведка заявляла, что после Лисичанской РФ переключится на захват новой области. Также в Генштабе сообщили, что оккупанты форсировали реку Северский Донец и закрепляются в Лисичанске.