Оккупанты открыли коридор на "Азовстали", но только для сдачи в плен – Верещук

Верещук рассказала про обстановку на "Азовстали" / Коллаж "Сегодня"

На "Азовстали" находятся украинские военные и около 1000 мирных людей. Россияне открыли коридор, но только для того, чтобы украинские военнослужащие сдались в плен.

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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По словам вице-премьера, сейчас необходим гуманитарный коридор для эвакуации граждан из зоны боевых действий, чтобы эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали".

"Русские отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных", – говорится в сообщении.

Официальные российские спикеры утверждают, что гуманитарный коридор якобы предоставлен, но гражданские почему-то не хотят им воспользоваться.

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"Нам важно, чтобы международные СМИ ясно понимали правду: россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", - добавила Ирина Верещук.

Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей .

. В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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