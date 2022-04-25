Оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием – ГУР

Российские подразделения планируют использовать аэрозоли с химическим оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация не отказалась от своих планов по применению химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали".

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Планы России

В ГУР считают, что против людей, которые находятся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие:

"Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия. Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием".

По мнению разведки, фразу президента России Владимира Путина о "занятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" нужно воспринимать в контексте "не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия".

Кроме этого, ГУР привело подтверждение планов Кремля по применению химического оружия:

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"работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия;

подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

Напомним, разведка Великобритании заявила, что Россия добилась незначительных успехов на "Азовстали" после того, как решила переместить фокус удара в полную оккупацию востока Украины.

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