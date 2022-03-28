Оккупанты похищают и убивают мэров украинских городов – Зеленский

Зеленский: "Российские оккупанты похитили и убили нескольких мэров украинских городов". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты похитили и убили нескольких мэров украинских городов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

"Похищают мэров наших городов. Некоторых из них убили. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены.. Эти операции проводят те же люди (похищавшие украинцев во время оккупации Донбасса – Ред.)", – сказал Зеленский.

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Напомним, что ранее в Мелитополе группой оккупантов был похищенмер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Позже российские захватчики освободили градоначальника из плена.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что российские военные похитили двух человек в Сновской общине Черниговской области – главу Сновской территориальной общины Александра Медведева и бизнесмена, бывшего депутата областного совета Григория Божко.

20 марта в с. Гремяч Новгород-Северского района Черниговщины вражеские солдаты похитили старосту. Также в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины оккупанты задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную. В селе Новая Басань сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.

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Кроме того, мы информировали, что в Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.