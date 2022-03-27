Оккупанты попытаются оцепить ВСУ со стороны Мариуполя и Харькова – разведка Британии

По мнению британских разведчиков, наступление сил РФ может происходить со стороны Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ могут попытаться взять в кольцо силы обороны Украины на Донбассе. Наступление оккупантов может произойти с севера в Харьковской области и юга Мариуполя. Вражеские позиции на севере страны находятся на прежних пунктах дислокации, а контратаки украинских защитников препятствуют перегруппировке оккупантов.

Об этом сообщает британское Минобороны в Twitter.

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"Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, для продвижения в направлении Харькова на севере и Мариуполя на юге", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что позиции врага на севере Украины остаются в основном на месте, а местные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

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Россия боится украинской ПВО

Россия боится войск противовоздушной обороны Украины, поэтому и бьет крылатыми ракетами. Отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов. Об этом в Twitter сообщили в разведке Британии.

"Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО", - говорится в сообщении.

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В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

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