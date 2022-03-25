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Оккупанты потеряли более 200 военных за сутки и много техники – Генштаб

Юлия Гаврилюк
25 марта, 07:23
Начались тридцатые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению

ВСУ уничтожили технику россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия. Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 9 вражеских атак и уничтожили 12 танков.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника" , – говорится в сообщении.

Уничтожение техники врага

В течение предыдущих суток украинские защитники отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

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Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

Оборона на разных направлениях

  • На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.
  • На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.
  • Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.
  • На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

"Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны" , – добавили в сообщении.

За месяц войны армия РФ понесла огромные потери

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – ​​16;
  • Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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