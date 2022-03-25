Оккупанты потеряли более 200 военных за сутки и много техники – Генштаб

ВСУ уничтожили технику россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия. Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 9 вражеских атак и уничтожили 12 танков.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

"Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника" , – говорится в сообщении.

Уничтожение техники врага

В течение предыдущих суток украинские защитники отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Реклама

Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

Оборона на разных направлениях

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.

На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

"Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны" , – добавили в сообщении.

За месяц войны армия РФ понесла огромные потери

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:

личного состава около 15 800 человек;

танков ‒ 530 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;

артиллерийских систем– 280 ед.;

РСВВ/РСЗО – 82 ед.;

средства ПВО – 47 ед.;

самолетов – 108 ед.;

вертолетов – 124 ед.;

автомобильной техники – 1033 ед.;

корабли/катера – 4 ед.;

цистерн с ГСМ – 72.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;

специальная техника – ​​16;

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте также: