Оккупанты придумали новый фейк об украинской полиции – Вилкул

РФ придумала новый фейк о полиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты запустили новый фейк об Украине. Они заявили, якобы наши правоохранители предали страну и начали сотрудничать с криминалитетом. Причем говорят это, по словам оккупантов, украинские мэры.

Об этом сообщает начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Орки запустили на своих медиаресурсах, соцсетях и через своих ботов новую волну грязной пропаганды. Якобы я и мэры некоторых других городов заявили о том, что полиция самоустранилась и мы начали сотрудничество с криминалитетом", – написал он.

Вилкул подчеркнул, что это ложь – сейчас украинская полиция работает героически и выполняет все свои функции. В Кривом Роге жестко следят за правопорядком, а преступность снизилась в разы.

"При любых криминальных проявлениях действовать будем по Закону военного времени", - добавил глава Военной администрации.

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Фейки РФ об Украине

Россия пытается продвинуть фейк о том, что в нашей стране готовят биологическое и химическое оружие. Президент Владимир Зеленский заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что такая маниакальная одержимость путинских пропагандистов может значить то, что РФ "готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом".

Кроме того, российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

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Также РФ запустила фейк о том, что на Ровенской АЭС якобы удерживают российских атомщиков. Об этом оккупанты трубят в МАГАТЭ, хотя на самом деле никаких российских специалистов-атомщиков там не было и нет.