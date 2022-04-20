Оккупанты принудительно вывезли в Россию полмиллиона украинцев – Кислица

Оккупанты отправляют украинцев в фильтрационные лагеря / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты принудительно переселяют в Россию украинцев с временно захваченных территорий, подобное когда-то делала нацистская Германия. На сегодняшний день в Россию переселено в общей сложности уже более полумиллиона украинцев.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, которого цитирует "Укринформ".

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Как отметил Кислица, неотъемлемым элементом такого перемещения являются фильтрационные лагеря – в частности, не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5-7 тыс. – в Безымянном Донецкой области.

Постпред Украины при ООН сообщил, что украинцев отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности, в северные области и на остров Сахалин. Им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

По его информации, на сегодняшний день на территорию России переселено более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей. Такие действия российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего, соответствующих структур ООН, подчеркнул Кислица.

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"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны достигать новых высот", – отметил постпред Украины при ООН.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины , которых принудительно вывезли в разные регионы страны-агрессора.

Оккупанты вывезли из Мариуполя десятки тысяч человек

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 5 апреля, что около 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в так называемую "ДНР" и Россию.

"Формируем списки, прорабатываем их, проверяем, чтобы это были действительно наши мариупольцы. И теперь у нас уже такая статистика. По нашим приблизительным оценкам, почти 40 тысяч населения уже поехали в "ДНР" и Россию", – отметил градоначальник.

Бойченко также добавил, что зафиксированы случаи, когда мариупольцы просят помочь им вернуться из вынужденной депортации.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов.