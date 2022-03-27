Оккупанты продвинулись под Изюмом — Арестович

Арестович заявил, что оккупационные войска продвинулись под Изюмом/Фото: коллаж: "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска российских оккупантовпродвинулись под Изюмом.
Об этом он сказал во время эфира на канале "ФЕЙГИН LIVE".
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"Немного у нас ухудшилось под Изюмом. Нам, украинской стороне, хуже стало. С одной стороны хуже, с другой стороны — появилась надежда… (Город взят оккупантами — Ред.) не полностью, но продвинулись российские войска немного. В Сумской и Харьковской областях наши пошли в контрнаступление, и на Киевщине... Это небольшие продвижения", — сказал Арестович.
Оккупанти применяют запрещенное оружие
В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.
27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.
На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.
Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.
"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", – добавили в Офисе генерального прокурора.