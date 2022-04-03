Оккупанты пытались сжечь изнасилованных женщин в Киевской области – Арестович

Арестович рассказал о зверствах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Украинские правоохранители учтут все факты преступлений – за каждое найдут ответчика.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Это специальное обращение, направленное на то, чтобы мир обратил внимание на преступления против человечества, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле. Эти города, которые были освобождены, представляют собой картинку из апокалиптического фильма ужасов", - сказал он.

Среди жертв оккупантов есть:

изнасилованные женщины, которых пытались сжечь,

убитые представители местного управления,

убитые дети, пожилые люди, мужчины.

По словам Арестовича, у многих из них завязаны руки, есть следы пыток. Люди убиты выстрелами в затылок, а "о таких вещах, как ограбление, – говорить нечего".

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Советник главы ОП добавил, что правоохранительные органы Украины и международные уголовные суды учтут все зверства оккупантов и ни одно преступление не останется безнаказанным.

Как оккупанты убивали жителей города

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны. Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские коляски.