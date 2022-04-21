Оккупанты пытаются блокировать Харьков, но несут потери – Генштаб ВСУ

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 21 апреля российские оккупанты пытаются продолжать наступательные действия на востоке. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.
- На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.
- В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.
- Враг продолжает частичное блокирование и обстрелы города Харькова.
- На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.
- В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.
- Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных сил Украины российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.
- На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.
- Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.
- На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.
Оккупанты продолжают атаковать украинские города. Фото: Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:
- личного состава — около 20 900 человек;
- танков ‒ 815 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2087 единиц;
- артиллерийских систем — 391 единица;
- РСЗО — 136 единиц;
- средств ПВО — 67 единиц;
- самолетов – 171 единица;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники — 1504 единицы;
- корабли/катера — 8 единиц;
- цистерн с ГСМ — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.