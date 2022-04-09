Оккупанты пытаются обойти Изюм: что происходит в Харьковской области

Россияне пытаются обойти город. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли близко 50 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО в Харьковской области. В городе пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Какая ситуация

По его словам, за прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи – были повреждены здания больницы, амбулатории, а также жилые дома. Пострадавших нет.

"Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно терпит большие потери техники и живой силы", – отметил он.

В то же время в этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия. Так, из Лозовой уже уехали 15 тысяч человек, остаются около 50 тысяч, а из Барвенкового уехали около 3 тысяч человек, остаются 1,5 тысячи.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанті могут попробовать пойти на штурм Харькова, но взять город они не смогут.

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