Оккупанты пытаются захватить Мариуполь и рекордно атакуют Днепропетровскую область: ситуация в Украине 10 апреля

Российские оккупанты запустили ракеты по Днепропетровщине и блокируют Мариуполь. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты пытаются полностью захватить Мариуполь и при этом заметают следы преступления в городе. Кроме того, РФ может повторить наступление на Черниговскую область. Также боевики России нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.
Сайт "Сегодня" собрал главные новости за утро 10 апреля.
РФ наносит авиаудары по Мариуполю и пытается захватить центр города
По состоянию на утро 10 апреля российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Также солдаты РФ предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.
- На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, проводит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.
- В Донецком и Таврическом операционных районах враг проводит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.
- На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, но неудачно. Враг потерял ротную тактическую группу личного состава и технику.
- Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригорьевку и Шевченково.
- В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих ВС РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не проводится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.
- Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории РФ (Ярославская область) на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.
- В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилья гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, участниках АТО/ООС.
- В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".
- В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.
- На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
- Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.
В Мариуполе оккупанты убивают людей и фотографируются с телами
В Мариуполе идет зачистка. Российские оккупанты ищут "нацистов", а также убирают тела погибших и убитых с улиц, чтобы замести следы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Во-первых – это поиск "нацистов". Нацист в понимании россиян – это каждый, кто любит свою Украину и не покорился оккупанту. Этот этап зачистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу. Для этого оккупанты установили несколько блок-постов (преимущественно Кальмиусский и Центральный районы). В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться, щеголяя "победой", – отметил Андрющенко.
По его словам, зачистка – это уборка погибших и убитых с улиц. Таким образом захватчики заметают следы.
"Вчера мы получили первое фото подтверждения массового накопления тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Это в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Он добавил, что также зачистка – это часть принудительной мобилизации мужчин в армию "ДНР". Принуждением и устрашением мужчин загоняют "под ружье".
"И напоследок по поводу кадыровцев, что в городе. Они – часть подразделения Росгвардии. Что в очередной раз доказывает, что все их бои или против мирного населения, или против пустых построек в глубоком тылу", – подытожил Андрющенко.
Черниговская область готова к новому наступлению РФ, им будет тяжело
Маловероятно, что Россия повторит наступление на Черниговскую область. Но если это произойдет, то украинские военные дадут отпор. Об этом заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в интервью "Общественному".
Чаус отметил, что не готов говорить о том, что война в Черниговской области завершилась.
"Точно, нет. И это не зависит от того, будут ли они пытаться заходить к нам по суше. Война продолжается, война в Украине. Черниговщина ее почувствовала. Расслабляться рано. Субъективно и чисто логично, во-первых, учитывая, что они взорвали мосты в области, им это будет тяжело. Во-вторых, наши Вооруженные силы готовы и заняли позиции у государственной границы", – сказал Чаус.
Он выразил надежду, что этого не произойдет. А, если и произойдет, наши военные подготовили достойный отпор.
По Днепропетровской области ночью оккупанты нанесли три ракетных удара
За минувшие сутки российские военные трижды обстреляли Днепропетровскую область. Ракеты попали в инфраструктурный и промышленный объекты. Есть один пострадавший. Также ВСУ сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.
"Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – говорится в сообщении.
В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший.
В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. На месте разрушено помещение. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.
Также ночью над территорией области украинские военные сбили два вражеских беспилотника.
Грозев спрогнозировал, сколько еще РФ сможет проливать кровь украинцев
Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев назвал два варианта развития событий относительно войны РФ против Украины. Окончание горячих военных действий можно оценивать с военной и политической составляющей. Кроме этого, Россия продолжит сражаться за Донбасс, но Киев, скорее всего, не будет частью стратегии. Об этом он сказал в интервью BBC News Україна.
"На этот вопрос можно отвечать с точки зрения военной стратегии и информации о том, какие ресурсы остались в России и Украине. А можно отвечать из политической точки зрения. Это разные ответы. С военной точки зрения Россия может продлить эту войну, конечно, но не по Киеву уже и не по Западной Украине, а только на территории востока и на территории юга. Но даже для этого России необходимо сделать мобилизацию. Единственный способ как-то добавить к тем цифрам военнослужащих, которые сейчас есть, еще как минимум 150 – 200 тысяч. Это не получится просто на контрактной основе", – сказал Грозев.
По его словам, если не будет мер запугивания даже срочников, чтобы подписывать контракты, то не получится найти нужного количества солдат. Но все это приведет к политическим сотрясениям.
"Поэтому если считать только с военной точки зрения, то они могут продлить эту войну до конца года. Хотя они потеряли 15% своих истребителей и вертолетов. У них остается 85%. У них есть много техники, но нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30 батальонно-тактических групп. Это огромный процент всего их состава", – сказал Грозев.
Что касается политической составляющей, то Грозев прогнозирует быстрое раскрытие числа жертв среди российских военных, что спровоцирует социальный кризис.
"Намного скорее, чем через несколько месяцев, матери узнают, какое количество сыновей не вернутся с войны. И вот это всегда в России доводило до социального кризиса. Поэтому я думаю, что будет практически невозможно Кремлю пополнить ту необходимую цифру военную, когда станут известны реальные потери на фронте. Вот это я считаю, что будет все-таки в течение месяца. Один из важнейших факторов – это то, что возвращения к Киеву, скорее всего, вообще не будет частью стратегии, но с другой стороны – сколько они готовы продолжить биться за отделение юга и востока – это зависит от внутреннеполитических развитий, которые будем наблюдать", – сказал Грозев.
На 10 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров – список
На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров – из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье.
Место сборов: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут.
Место сборов: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут.
Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут.
Место сборов: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут.
Место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Жители Луганской области смогут эвакуироваться 9 поездами: список на 10 апреля
10 апреля жители Луганской области могут эвакуироваться с помощью 9 бесплатных эвакуационных поездов. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Как отмечается, "Укрзализныця" назначила на сегодняшний день ряд эвакуационных поездов с востока Украины:
- №5501 Новозолотаревка – Лозовая, отправление из Новозолотаревки в 14:00;
- №46/45 Лозовая – Ужгород, время отправления уточняется;
- №274/273 Славянск – Львов, отправление из Славянска в 14:00;
- №138/137 Лозовая – Хмельницкий, время отправления уточняется;
- №142/141 Лозовая – Львов, время отправления уточняется;
- №239/240 Покровск – Тернополь, отправление из Покровска в 10:00;
- №235/236 Покровск – Черновцы, отправление из Покровска в 13:00;
- №241/242 Покровск – Львов, отправление из Покровска в 14:00;
- №233/234 Покровск – Чоп, отправление из Покровска в 16:30.