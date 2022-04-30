Оккупанты ракетами повредили взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта

Оккупанты попали ракетой по взлетно-посадочной полосе аэропорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Об этом отметил в Telegram Одесский городской совет.

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Как сообщается, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.

"Помните, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Жители города боятся выходить из бомбоубежищ из-за действий врага.

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Позже глава Одесской ВОА Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара по Одесскому аэропорту раненых и погибших нет. Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма БРК "Бастион".

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