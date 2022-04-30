Оккупанты ранили девять жителей Донбасса, среди них есть дети

Оккупанты ранили людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области 30 апреля российские оккупанты ранили девять мирных жителей. В Бахмуте скончался раненый в Луганской области человек.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области", – говорится в сообщении.

Он отметил, что удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в этом городе и Волновахе установить пока невозможно. Также подчеркнул, что "каждый военный преступник будет наказан".

Оккупанты обстреляли село в Луганской области

Российские оккупанты накрыли плотным огнем Камышеваху в Луганской области. В результате обстрела разрушены школа, сельский совет и многоэтажка.

"Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, что в Попаснянской громаде, днем 30 апреля", — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняют. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.

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