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Оккупанты разрушили почти 80% села Горенка в Киевской области

Владимир Козырь
15 апреля, 01:41
Населённый пункт пострадал в результате обстрелов захватчиков

Оккупанты почти уничтожили село/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Российские захватчики разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", — говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли удары по украинским территориям на границе с РФ

Российские оккупанты обстреляли с вертолетов Золочевскую громаду Харьковской области. В ходе обстрелов были ранены двое детей.

Глава громады Виктор Коваленко заявил, что есть разрушенные частные дома и предприятия:

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"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку – это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных домов".

Также, по его словам, потом оккупанты начали обстреливать Александровку:

"Залетели туда два российских вертолета и начали гатить. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, бедро. Отправили в больницу".

Кроме этого, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области:

"Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней – это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты".

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