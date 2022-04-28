Оккупанты развернули "Искандеры" у границ Украины – Генштаб ВСУ

РФ развернула до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М" в Белгородской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 28 апреля ведут активные боевые действия в Харьковской и Донецкой областях. В Белгородской области РФ россияне развернули до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Также оккупанты наносят удары по Украине с территории Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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В частности, в Восточной операционной зоне продолжается вражеская наступательная операция с целью оцепления группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Наибольшая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности врага не зафиксировано. Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь. По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь продолжают несение дежурства в усиленном режиме.

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На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

На Слобожанском направлении враг осуществил развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ на Харьковщину. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

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Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодкое и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направления Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времивка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.