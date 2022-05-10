Оккупанты сделали Северодонецк окончательно непригодным для жизни

Оккупанты перебили газопровод близ Северодонецка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты днем 10 мая снова обстреляли из артиллерии Северодонецк в Луганской области. В результате перебили магистральный газопровод, из-за чего город остался без газоснабжения. Это было единственное, что оставалось в Северодонецке из работающих коммуникаций.

О таком сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Русская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку.

"Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду", – отметил Гайдай.

Однако в настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе больше нет.

Миллион жителей Луганщины остался без воды

Российские оккупанты 8 мая попали в водоканал – воду придется развозить в цистернах.

Реклама

По словам Гайдая, количество атак, обстрелов и авиаударов значительно возросло, в том числе в направлении Попасной и Лисичанска. В Рубежном тоже тяжелая ситуация, но наступление врага сдерживают – более того, там были подбиты пять танков, россияне потеряли десятки солдат.

Раньше мы писали: