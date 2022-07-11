Оккупанты "сменили" самое смертоносное для себя направление – Генштаб

Украинские военные уничтожили 1645 танков врага. / Фото: Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные продолжают наносить удары по российским оккупантам. В частности, Вооруженные силы Украины уже уничтожили 3828 боевых бронированных машин противника.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 400 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1645 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3828 (+5) ед.;
- артиллерийских систем – 838 (+4) ед.;
- РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;
- средств ПВО – 109 (+1) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 188 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0);
- крылатых ракет – 155 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2) ед.;
- специальной техники – 66 (+0).
В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении. В то же время данные уточняются.
Потери оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ
Ранее в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут. Также мы писали о том, что оккупанты позорно сбежали в направлении Марьинки.