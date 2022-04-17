Оккупанты снова обстреляли Харьков, есть жертвы

В Харькове выросло число жертв обстрелов, сообщил Игорь Терехов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове утром 17 апреля в результате вражеских обстрелов погиб один человек и двое получили ранения.

Об этом на канале "Украина 24" в эфире всеукраинского марафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Сегодня утром был обстрел, есть один погибший человек, двое раненых. Обстрелы не прекращаются, несмотря на то, что сегодня очень большой праздник – Вербное воскресенье. Люди идут в церковь, я попросил, чтобы как можно меньше людей находилось на улицах. Тем не менее сегодня ситуация такая, что обстрелы постоянно ведутся по городу Харькову, разрушаются жилые дома", – сказал Терехов.

По его словам, "русские оккупанты, агрессоры, сегодня целенаправленно наносят удары по жилым районам Харькова".

"Это целенаправленный геноцид украинского народа, который направлен на истребление нас как нации украинцев", – заявил мэр.

В Харькове обстрелами повреждены 2 тысячи зданий

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты уничтожили почти 2000 зданий в городе.