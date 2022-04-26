Оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории России – Живицкий

Россияне обстреляли из минометов Сумскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия несколько дней подряд обстреливает пограничные населенные пункты Сумской области. Сегодня, 26 апреля, ударили по территории Эсманской общины.

Такую информацию предоставил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в видеообращении.

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Он отметил, что обстрелы вели из вражеских минометов. О погибших или раненых не сообщается.

"Сегодня произошел очередной обстрел одной из общин Сумщины рашистами с территории Российской Федерации. Из минометов был обстрелян один из населенных пунктов Эсманской общины", – сказал Живицкий.

Глава ОВА добавил, что обстрелы продолжаются уже не первый день подряд.

"От Бачевска до Белополья практически вся линия границы за последние несколько дней обстреливалась из тяжелой артиллерии и минометов", – сообщил Живицкий.

В то же время он добавил, что ВСУ готовы в любой момент дать отпор врагу. Жителей Сумской области просят не публиковать никакой информации о том, где проходят обстрелы.

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В области из-за обстрелов оккупантов ввели ограничения

В связи с обстрелами оккупантов в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых приграничных районов Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения. Они будут действовать до окончания военного положения.

В частности, запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, кроме территорий населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.

В пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) запрещено:

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передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи);

проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;

осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения;

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах;

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов, передвижение и пребывание которых в лесных массивах и лесополосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания);

в пределах контролируемых пограничных районов запрещено ходить на охоту; носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением.

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