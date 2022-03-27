Оккупанты терроризируют мирное население и несут большие потери – Генштаб

Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня
В течение месяца войны россияне понесли значительные потери. Несмотря на это, военно-политическое руководство не отказывается от продолжения совершения преступных действий. Морально-психологическое состояние войск противника остается низким. Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Бывают случаи мародерства, похищения людей и имущества.
Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"По имеющейся информации, на временно оккупированной территории автономной республики Крым в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых", – говорится в сообщении.
Кроме того, морально-психологическое состояние военных РФ остается низким.
Как отметили в Генштабе, по маршрутам движения российских военных колонн по территории Беларуси случаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки.
"Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей" , – добавили в сообщении.
Также россияне продолжают терроризировать и запугивать мирных людей на временно оккупированных территориях. Есть нередкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.
"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, 1 миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются", – говорится в сообщении.
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.
За месяц войны против Украины погибли около 16 400 солдат РФ
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 16 400 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1640 бронированных машин оккупантов и 117 самолетов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 24.03 составили примерно :
- личного состава около 16 400 человек;
- танков – 575 ед.;
- боевых бронированных машин – 1640 ед.;
- артиллерийских систем – 293 ед.;
- РСЗО – 91 ед.;
- средства ПВО – 51 ед.;
- самолетов – 117 ед.;
- вертолетов – 127 ед.;
- автомобильной техники – 1131 ед.;
- корабли – 7 ед.м
- цистерн с ГСМ – 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
- специальная техника – 19;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.
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