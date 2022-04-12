Российские оккупанты в Украине убили 20 журналистов – список

Среди погибших журналистов есть иностранцы. Фото: коллаж "Сегодня"

Национальный союз журналистов опубликовал имена 20 убитых на войне сотрудников медиа. Только по официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 работников СМИ (по состоянию на 3 апреля).

Об этом заявил НСЖУ в Telegram.

Реклама

Среди погибших также представители иностранных СМИ. 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала "Дитинець", видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже 20-я смерть.

Список убитых военными РФ журналистов:

Пьер Закжевски Александра Кувшинова Александр Лыткин Павел Ли Сергей Пущенко Евгений Сакун Брент Энтони Рено Оксана Баулина Дилербек Шакиров Виктор Дедов Виктор Дударь Лилия Гумянова Юрий Олейник Олег Якунин Максим Левин Мантас Кведоравичюс Сергей Заиковский Денис Котенко Евгений Баль Роман Нежиборец

Ранее мы сообщали, в Ирпене оккупанты расстреляли известного американского журналиста и режиссера Брента Рено.

Реклама

Также напомним, в Киеве под обстрелом погибла российская журналистка, писавшая о преступлениях России.