Оккупанты убили почти 140 детей, еще 205 ранили

Из-за войны погибли десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 139 детей, еще более 205 ранены. За вчерашние сутки, 26 марта дети пострадали в Киевской и Запорожской области. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведений.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
26 марта двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами Мелитополя Запорожской области. Также военные РФ открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, ребенок получил ранения.
25 марта 2022 оккупанты обстреляли село Большая Александровка в Херсонской области из тяжелой артиллерии. В результате погиб 4-летний ребенок.
В каких областях больше всего пострадавших детей:
- Киевской – 65;
- Харьковской – 45;
- Донецкой – 53;
- Черниговской – 38;
- Николаевской – 29;
- Луганской – 25;
- Херсонской – 21;
- Запорожской – 19;
- Житомирской – 15;
- Сумской – 14 областях.
В столице вражеские войска ранили 16 детей.
Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждению 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
Однако эти данные не окончательны: осмотреть все места невозможно из-за постоянных обстрелов и временной оккупации городов.
Каждый второй ребенок Украины стал беженцем
Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.
В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что 4,3 миллиона детей были перевезены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые также являются внутренне перемещенными лицами в Украине.