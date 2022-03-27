Оккупанты убили почти 140 детей, еще 205 ранили

Из-за войны погибли десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 139 детей, еще более 205 ранены. За вчерашние сутки, 26 марта дети пострадали в Киевской и Запорожской области. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведений.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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26 марта двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами Мелитополя Запорожской области. Также военные РФ открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, ребенок получил ранения.



25 марта 2022 оккупанты обстреляли село Большая Александровка в Херсонской области из тяжелой артиллерии. В результате погиб 4-летний ребенок.

В каких областях больше всего пострадавших детей:

Киевской – 65;

Харьковской – 45;

Донецкой – 53;

Черниговской – 38;

Николаевской – 29;

Луганской – 25;

Херсонской – 21;

Запорожской – 19;

Житомирской – 15;

Сумской – 14 областях.

В столице вражеские войска ранили 16 детей.

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Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждению 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Однако эти данные не окончательны: осмотреть все места невозможно из-за постоянных обстрелов и временной оккупации городов.

Каждый второй ребенок Украины стал беженцем

Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.

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В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что 4,3 миллиона детей были перевезены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые также являются внутренне перемещенными лицами в Украине.