Оккупанты убили почти 5000 жителей Мариуполя, людей хоронят прямо во дворах (фото)

Оккупанты превратили дворы Мариуполя в кладбища / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе за почти четыре недели осады города российскими оккупантами были убиты почти 5000 жителей, в частности 210 детей.

Такие данные по состоянию на 27 марта публикует НВ со ссылкой на информацию, полученную в Офисе президента Украины.

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В ОПУ уточнили, что данные о погибших не окончательны, так как установить точное количество на данный момент невозможно. Тела погибших лежат на улицах города, постоянно идут бои.

Также опубликованы данные о разрушениях в Мариуполе:

жилые дома: поврежденных – 2340 (90%), из них с прямым попаданием — 1560 (60%) и разрушены — 1040 (40%).

частный сектор: повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием — 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).

больницы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены — 3 (40%).

поликлиники: повреждены – 4 (90%), из них разрушены — 1 (40%).

роддома: повреждены – 3 (100%), из них разрушены — 1 (40%).

ВУЗы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены — 3 (40%).

школы: повреждены – 57 (90%), из них разрушены — 23 (40%).

детские сады: повреждены – 70 (90%), из них разрушены – 28 (40%).

заводы – 2 (повреждены).

порт – 1 (поврежден).

Журналист Денис Казанский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии из Мариуполя – могилы прямо в дворах жилых домов.

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"Российские военные преступники превратили дворы Мариуполя в кладбища", – написал он.

Мэр Мариуполя заявил о необходимости эвакуации города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города.

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"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", – сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что городу необходима полная эвакуация.