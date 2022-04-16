Оккупанты ударили по Харькову ракетами: один человек погиб, 18 ранены

На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

Российские военные нанесли ракетный удар в один из центральный районов Харькова. Из-за обстрела погиб одни человек, а также получили ранение 18 жителей города.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Из-за ракетного удара 18 человек травмировались. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Также 1 человек погиб на месте.

Сейчас на месте работают спасатели в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия.

"Прошу жителей быть очень осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", – говорится в сообщении.

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В Харьковской области оккупанты расстреляли эвакуационный автобус – есть погибшие и раненные

Из-за гибели семи человек в результате обстрела эвакуационных автобусов в Харьковской области начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", – говорится в сообщении.