Оккупанты ударили по железной дороге в Днепропетровской области: какая ситуация

Оккупанты ударили по инфраструктуре в Днепропетровской области. / Фото: liga.net, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вечером 23 мая ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Какая ситуация

"Беспокойный день из бесконечных тревог. У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока непонятно", – написал он.

В то же время он сообщил, что в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. Люди не пострадали.

Также стало известно о новых взрывах, хотя воздушная тревога не была объявлена.

Напомним, ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске провели с оккупированной территории Донбасса. СБУ получила неопровержимые доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

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