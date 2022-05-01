Оккупанты ударили по жилым районам Харькова и области, есть пострадавшие (фото)

Оккупанты обстреляли Харьков и область по артиллерии и РСЗО / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Синегубов в связи с интенсивными обстрелами призвал жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня.

Также он сообщил, что спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Кроме того, 1 человек пострадал в Балаклейском районе.

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"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду", – добавил он.

Синегубов обнародовал фото разрушений:

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От оккупантов освободили стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области.

Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно гонял из артиллерии по мирным районам Харькова.