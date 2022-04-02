Оккупанты уничтожили нефтезавод в Кременчуге

Сейчас завод не работает/Фото: соцсети, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию", — сообщил Лунин.

Он добавил, что по состоянию на сейчас пострадали несколько человек. Они получили ожоги. Их жизни ничего не угрожает.

"Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация чрезвычайно сложная, но полностью контролируемая", – подчеркнул глава ОВА.

Оккупанты обстреляли из "Градов" парк Горького в Харькове

Российские оккупанты еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, один пострадавший – мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь", – написал он.

Как отмечается, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки. В то же время оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района.

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Кроме этого, по области ВСУ продолжают вести активные бои в Изюмском районе.

"Среди побед – уничтожение двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8 РФ. Их ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар"! Как отмечают сами военные, это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожили воздушную цель", – сообщил Синегубов.

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