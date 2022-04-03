Оккупанты ушли от Киева и Чернигова для захвата Донбасса – РФ готовится к затяжной войне

ВСУ отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не планирует быстро закончить войну в Украине. Войска оккупантов отвели в Киевской и Черниговской областях, чтобы потом перебросить их на Донбасс для наступления. Вероятно, РФ увидела, что победы над этими городами не получит, и пытается получить хоть какую-то победу к российскому празднику 9 мая.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"Российская пропаганда активно распространяет тезисы: "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность". Уже очевидно, что так называемый отвод войск на Киевщине и Черниговщине – не что иное, как передислокация", – написали в Центре.

CNN со ссылкой на данные разведки США пишет, что сейчас РФ смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на востоке Украины.

"Но это будут только промежуточные итоги затяжной войны, поскольку Путин нацелен праздновать собственную победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация в Украине. Украина отдает себе отчет, что даже на фоне жестких экономических санкций и поражения плана блицкрига Россия не остановит своих попыток захватить всю территорию нашего государства", – написали в СНБО.

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Ирпенское направление

Несколько дней назад Министерство обороны Украины разместило видео разрушенной Бучи, по которому эвакуированные горожане пытались узнать, что произошло с их домами.

Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции сообщил, что освобождение от российских оккупантов города стоило жизни минимум 50 украинским защитникам.

Эксперты уточняют, что смещение поля боя не значит, что оккупанты прекратят ракетные и авиаудары по всей остальной части Украины.