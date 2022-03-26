Оккупанты усиливают собственные подразделения — Генштаб

Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершились 30 сутки войны России против Украины. Существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредоточивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер к введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.

Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений Росгвардии.

Относительно действий врага на отдельных направлениях:

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На Волынском направлении наступательных действий противник не проводил. Привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины остается вероятной.

На Полесском направлении враг продолжал осуществлять огневое воздействие на подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредоточивал на закреплении и удержание ранее занятых рубежей; в районе города Харьков продолжает попытки блокирования наших подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Пытается нарастить усилия в направлении на Изюм за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобугском направлении принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

В Украине создан отряд партизан из военных и охотников

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность затянувшегося повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", — подчеркнул начальник ГУР МО.

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