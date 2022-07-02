Оккупанты устроили концлагеря тысячам мариупольцев: где и в каких условиях их держат

Тысячи жителей Мариуполя были отправлены в тюрьмы "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

После оккупации Мариуполя более 10 тысяч жителей города попали в "тюрьмы" так называемой "ДНР", где их держат фактически в концлагерных условиях.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале.

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"Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР". Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке", – говорится в сообщении.

По данным Мариупольского горсовета, люди находятся в ужасных и нечеловеческих условиях:

"Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и пищу. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической".

Отмечается, что оккупанты создали "настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать".

"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное удержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И совместно работать над освобождением каждого мариупольца", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Оккупанты укрепляются в Мариуполе

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита – без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские военные во временно оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей.