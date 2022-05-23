Оккупанты в Энергодаре озверели после того, как партизаны взорвали их марионетку

Предатель Андрей Шевчик попал в больницу после покушения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный глава "народной администрации" Энергодара Андрей Шевчик получил ранение в результате взрыва, произошедшего в подъезде дома, где проживает его мать. Во время взрыва никто из жителей дома не пострадал. Это значит, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему.

О таком сообщила Запорожская областная военная администрация.

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После взрыва предатель, а также его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени.

Оккупанты ищут партизан по всему городу

Россияне провели обыски в подъезде, где произошел взрыв. Также оккупанты искали красную Audi и двух молодых людей, усилили обзор на блокпостах. Кроме того, к 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин. В противном случае угрожают штрафами.

Стоит отметить, что коллаборанты совершают произвол во всех оккупированных городах. В частности, в Бердянске оккупанты пытаются захватить местный бизнес и поделить между собой и коллаборантами. Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: россияне решили его забрать в пользу так называемой "администрации города". Следовательно, заведения были переданы в управление коллаборантам.

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Что известно о деятельности "мэра" Энергодара

Депутат городского совета Энергодара от партии "ОПЗЖ" Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый "совет самоорганизации города". При этом мэр Дмитрий Орлов отметил, что орган нелегитимен.

По словам Андрея Шевчика, "совет" создан с целью коммуникации горожан, "которые хотят создать нормальные условия для жизни в Энергодаре". Он отметил, что орган должен отвечать за регулирование торговой деятельности и ценообразования, координацию коммунальных служб, взаимодействие предпринимателей и обеспечение медикаментами.

Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

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