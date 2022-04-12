Оккупанты во время химатаки на Мариуполь могли применить фосфорные боеприпасы – Маляр

Анна Маляр прокомментировала химатаку на Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестноое химическое оружие, которое российские оккупанты применили против защитников Мариуполя, могло быть фосфорными боеприпасами.

Об этом на канале "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Комментируя сообщения о неизвестном отравляющем веществе в Мариуполе, Маляр отметила:

"По состоянию на сегодняшний день, мы эту информацию проверяем. Пытаемся понять, что это, но можем о предварительных данных говорить. Есть предположение, что эти фосфорные боеприпасы возможно были. Окончательно официальная информация будет позже".

Замминистра обороны добавила, что "риск применения химического оружия действительно существует, и он достаточно высок".

Оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов".

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У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Пока что оказывается помощь пострадавшим – как мирным жителям, так и военным.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

НАТО угрожало радикальными мерами в случае химатаки РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.

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По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.