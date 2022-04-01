Оккупанты вышли из Броварского района и отступили на трех направлениях- мэр

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты покинули весь Броварской район. Они отступили и на барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова. Блокпосты в городе не будут разбирать, а ВСУ будут действовать на расчистку населенных пунктов от вражеской техники, возможно, заминированных мест.
Об этом мэр Броваров Игорь Сапожко сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.
"Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины" , – рассказал Сапожко.
Он отметил, что россияне отступили и в барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова. В настоящее время ВСУ будут действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест.
Сапожко добавил, что в Броварах блокпосты не разбирают, а переносят, а город готов к обороне.
"Все нормально, город и жил своей жизнью, горожане жили своей жизнью, готовились к определенной обороне, мы и сегодня готовы к обороне… Очень много людей вернулось в город и сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, открываются магазины, открываются павильоны… Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан. А так как у нас была надежная защита Вооруженными силами Украины, мы всегда говорили о том что у нас все спокойно", – сказал Сапожко.
В Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов
В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов. Об этом Группировка войск "Юг" сообщает в Facebook.
Усилиями украинских защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области:
- Нововоронцовка,
- Малая Шестерня,
- Новогригорьевка,
- Тополиное,
- Князевка,
- Красновка,
- Свободное,
- Каменка,
- Пригорье,
- Кочубеевка,
- Орлово
Отмечается, что благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь – медикаменты, продукты питания. В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают украинских защитников.
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