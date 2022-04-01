Оккупанты вышли из Броварского района и отступили на трех направлениях- мэр

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты покинули весь Броварской район. Они отступили и на барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова. Блокпосты в городе не будут разбирать, а ВСУ будут действовать на расчистку населенных пунктов от вражеской техники, возможно, заминированных мест.

Об этом мэр Броваров Игорь Сапожко сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

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"Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины" , – рассказал Сапожко.

Он отметил, что россияне отступили и в барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова. В настоящее время ВСУ будут действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест.

Сапожко добавил, что в Броварах блокпосты не разбирают, а переносят, а город готов к обороне.

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"Все нормально, город и жил своей жизнью, горожане жили своей жизнью, готовились к определенной обороне, мы и сегодня готовы к обороне… Очень много людей вернулось в город и сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, открываются магазины, открываются павильоны… Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан. А так как у нас была надежная защита Вооруженными силами Украины, мы всегда говорили о том что у нас все спокойно", – сказал Сапожко.

В Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов

В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов. Об этом Группировка войск "Юг" сообщает в Facebook.

Усилиями украинских защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области:

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Нововоронцовка,

Малая Шестерня,

Новогригорьевка,

Тополиное,

Князевка,

Красновка,

Свободное,

Каменка,

Пригорье,

Кочубеевка,

Орлово

Отмечается, что благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь – медикаменты, продукты питания. В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают украинских защитников.

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