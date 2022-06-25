Оккупанты за утро выпустили по Украине более 50 ракет: что известно

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по нескольким областям / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.

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Черниговская область

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил обстрел и призвал жителей не публиковать фото и видео прилетов. Информация о разрушениях и жертвах пока отсутствует.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", – рассказал Чаус.

В оперативном командовании "Север" сообщили подробности:

"Сегодня, 25 июня, около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Республики Беларусь из самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут доложены впоследствии".

Житомирская область

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о ракетном ударе по Житомирской области.

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"Слава Богу, по Житомиру ничего не прилетело. Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира. С самолетов были запущены ракеты. Они зашли из Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и объектам вокруг Житомира", – рассказал он.

Сухомлин не стал комментировать информацию о жертвах и разрушениях.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что около 4 утра был нанесен ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе. Ракеты были запущены с Черного моря.

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По предварительной информации, две ракеты удалось сбить, четыре, к сожалению, долетели.

В результате пострадали четыре человека, один средней степени тяжести, трое отделались легкими ранениями. Пожар на месте попадания ракет локализован.

Николаевская область

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что утром 25 июня город подвергся обстрелам. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Хмельницкая область

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что в субботу во время воздушной тревоги украинские ПВО сбили 2 ракеты.

"Падение обломков произошло в лесу Каменец-Подольского района... Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", – сообщил он.

Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса: враг нанес ракетные удары авиацией с территории Беларуси и Черного моря – больше всего пострадала Житомирская область. Все подробности в видео.