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Оккупанты задержали представителей Красного Креста на Донбассе

Мария Николаенко
4 апреля, 17:47
Украинские власти пытаются освободить пленных

Вадим Бойченко рассказал похищении сотрудников Красного Креста / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Мангуш Донецкой области 3 апреля оккупанты задержали представителей Международного Красного креста, пытавшихся добраться до заблокированного Мариуполя.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина" сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Сегодня мы занимаемся их спасением, вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы их освободить, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию", — сказал Бойченко.

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