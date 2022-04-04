Оккупанты задержали представителей Красного Креста на Донбассе

Вадим Бойченко рассказал похищении сотрудников Красного Креста / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Мангуш Донецкой области 3 апреля оккупанты задержали представителей Международного Красного креста, пытавшихся добраться до заблокированного Мариуполя.
Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина" сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Сегодня мы занимаемся их спасением, вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы их освободить, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию", — сказал Бойченко.
Война в Украине 4 апреля
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