Оккупанты задержали представителей Красного Креста на Донбассе

В городе Мангуш Донецкой области 3 апреля оккупанты задержали представителей Международного Красного креста, пытавшихся добраться до заблокированного Мариуполя.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина" сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Сегодня мы занимаемся их спасением, вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы их освободить, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию", — сказал Бойченко.