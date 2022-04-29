ООН готова выплатить помощь пострадавшим от войны РФ против Украины наличкой

ООН готовит процедуру по выплате помощи украинцам наличными. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готовит процедуру по выплате помощи пострадавшим от российского вторжения украинцам наличкой.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.

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По словам Гутерреша, к концу мая ООН выплаты могут получить 1,3 миллиона украинцев, а к концу августа – уже два миллиона. Но сколько именно будут получать люди, чиновник не уточнил.

Гутерреш отметил, что такая гуманитарная операция нетипична для ООН, поскольку в этот раз придется выплачивать деньги жителям территорий, где функционирует правительство.

"Наша роль – не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина – развитая страна", — сказал он.

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Генсек ООН также отметил, что его организация оказывает и другие виды помощи: обеспечивает медикаментами, противодействует насилию, а также помогает странам, принявшим украинских беженцев.

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