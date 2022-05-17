Операция продолжается. Верещук сообщила об эвакуации с "Азовстали"

Верещук рассказала, что ждет эвакуированных с "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

С завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы тяжелораненые украинские военные, гуманитарная операция продолжается. Эвакуированных планируется обменять. Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции", — сообщила она.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины дало приказ сохранить личный состав оборонцев. В ночь на 17 мая более 250 военных по гуманитарному коридору были выведены на неподконтрольные Украине территории с последующим обменом.

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В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Оба населенных пункта оккупированы так называемыми "ДНР".

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