Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Операция ВСУ в Северодонецке частично сорвана из-за "слива" – Маляр

София Ковнир
25 июня, 15:09
Выполнение задач должно проходить тайно в условиях непубличности

Анна Маляр рассказала, что навредило украинским защитникам в Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в Сети. Так, украинцев призвали не разглашать подробности военных задач.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

Реклама

По ее словам, во время осуществления военных операций параллельно организовывают несколько задач. Их выполнение должно проходить тайно в условиях непубличности. Поэтому сообщать об успехах или неудачах на фронте можно только после официальных заявлений Генштаба ВСУ или Минобороны.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – сказала Маляр.

Она призвала всех украинцев не разглашать военные планы в социальных сетях.

Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также нормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.

Реклама

Приказ устанавливает порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период действия военного положения. В частности, в документе определен алгоритм действий командующих видов, командиров воинских частей и подразделений ВСУ при работе с представителями гражданских СМИ. Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.

Что запрещается освещать СМИ в военное время

Наименование частей и подразделений, а также их расположение;

Количество военных в частях и подразделениях;

Реклама

Количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

Условные отметки объектов;

Любую информацию о:

  • проводящихся или планирующихся операциях
  • системе охраны и обороны воинских частей
  • имеющейся военной защите, такой как вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)
  • порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
  • сборе разведывательных данных
  • перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)
  • воинских частях и их тактике, методы действий
  • уникальных операциях и способе их выполнения
  • эффективности радиоэлектронной борьбы противника
  • отложенных или отмененных операциях
  • пропавшем или сбитом самолете, корабле и операции по поиску и спасению
  • планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)
  • информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют
  • пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.