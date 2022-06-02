Оружие для Украины предотвратит угрозу для Запада: главные заявления властей за 2 июня

Оружие для Украины сегодня может не только помочь освободить все наши территории, но и предотвратить угрозы для Запада. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 99-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступать на Донбассе и несут потери, тем временем Украина ждет дальнобойные ракетные системы, которые ей передадут США и Великобритания.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 2 июня.

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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 2 июня и заявил, что Россия демонстрирует Украине и Европе полное презрение к людям и целым народам.

"Российское государство настолько презирает своих граждан, что они и не понимают, в чем вообще ценность жизни человека. Российские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они не люди, а просто пыль. Пыль под ногами хозяев России. Принципы нашей жизни совсем другие. Каждый человек имеет значение. Вот это – главное, что отличает нас от оккупантов", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что за 98 дней вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей.

"И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной. Но из того, что известно сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести", – сказал президент.

Зеленский добавил, что около 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. Россия проводит последовательную политику депортации граждан Украины. Силой вывозит и взрослых, и детей. Всего, по словам Зеленского, сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей.

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"Российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики – не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться", – объяснил Зеленский.

Украина получит дальнобойные ракетные системы

Великобритания и США передадут Украине дальнобойные ракетные системы. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Мы настойчиво объясняем нашим союзникам, почему оружие для Украины сегодня может не только помочь освободить все наши территории, но и предотвратить многие угрозы для Запада. И это приносит результат. Дальнобойные ракетные системы M270, которые Украина получит от Британии, вместе с американскими HIMARS существенно усилят наши ВСУ", – написал Ермак.

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Армия РФ должна вывести свои силы из акватории Черного и Азовского морей

Российская армия должна вывести свои силы из акватории Черного и Азовского морей для обеспечения беспрепятственного прохождения грузовых судов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ пропустит суда с украинским зерном, если Украина разминирует порты. Олег Николенко отметил, что именно Россия осаждает украинские морские порты и заминировала часть морской акватории. Кроме того, вражеская армия постоянно пытается прорвать со стороны моря оборону Одессы.

"Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и ​​не могут попасть к конечным потребителям прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны. Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои", – отметил Николенко.

Российские оккупанты продолжают атаковать

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина. На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении Райгородка, понесли потери и отошли. На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в Северодонецке. При поддержке минометного огня проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха, чтобы взять под контроль город, имеет частичный успех, бои продолжаются. Кроме этого, был штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного нашими подразделениями огневого поражения противник отошел.

Враг обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов. На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжает инженерное оборудование занятых рубежей и пополняет запасы. Наносил удары по Шевченково, Трудолюбовке, Лучу, Степной Долине и Широкому.Нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Потери российских оккупантов составляют 30 850 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 30 850 солдат и 1363 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1363 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3354 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 661 (+2) ед.;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;

средства ПВО – 95 (+1) ед.;

самолетов – 210 (+2) ед.;

вертолетов – 175 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);

крылатых ракет – 120 (+0) ед.;

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2325 (+35) ед.;

специальной техники – 51 (+2) ед.

Напомним, в Минобороны Британии заявили, что российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Луганской области. Но основная дорога, ведущая к Северодонецкому котлу, вероятно, остается под контролем Украины.

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