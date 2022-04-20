Остались считаные часы. Командир морпехов в Мариуполе призвал мир вывезти людей (видео)

Командир морпехов призвал эвакуировать людей из Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

Морпехи призвали страны мира провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти военных и гражданских в безопасное место. По их словам, для спасения людей остаются считаные дни или часы.

Об этом сообщил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына).

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"Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считаные дни или часы. Группировка противника в десятки раз преувеличивает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше группировках, в технике и танках", – сказал Волынский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется оборона на одном объекте, на заводе "Азовсталь", где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны.

"Мы обращаемся к мировым лидерам помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства. Мариупольский гарнизон военных – с нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо", – подытожил Волынский.

"Есть два варианта спасения": командир морпехов в Мариуполе обратился к мировым лидерам

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына, защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей. Первый – это военная операция, а второй – политическое решение. Об этом он написал в Facebook.

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"Мариуполь. Два варианта спасения. Первый – это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", – написал командир морпехов.

Второй вариант спасения города – политическое решение.

"Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны. Я обращаюсь к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам. Еще есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!" – добавил Волына.

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