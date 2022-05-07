Оставляют без денег и еды: украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР"

Оккупанты проводят насильственную паспортизацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Принудительно вывезенных на территорию самопровозглашенной "ЛНР" украинцев заставляют принимать гражданство этой так называемой республики. В противном случае граждан ждут репрессии.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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Так, по ее словам, во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области начали процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, принудительно вывезенным с недавно захваченных территорий.

"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это позволяет получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – отмечает омбудсмен.

Денисова добавила, что представители оккупантов проводят с гражданами так называемые профилактические беседы, во время которых сообщают, что в случае отказа обретения гражданства "ЛНР" те потеряют какие-либо средства к существованию, к ним также будут применены репрессивные меры.

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Омбудсмен подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Россиянин сменил гражданство, чтобы выступить на чемпионате мира

Воспитанник московского ЦСКА Евгений Скачков принял решение сменить гражданство России. 37-летний игрок, который провел большую часть карьеры выступал за российские команды, теперь будет представлять сборную Румынии.

Напомним, что IIHF (Международная федерация хоккея на льду) отстранила от соревнований сборные России и Беларуси. Соответственно спортсмены из этих стран не смогут принять участие в Чемпионате Мира.

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