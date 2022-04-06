Будем делать все, чтобы в Бучу и Ирпень вернулась жизнь, – Поворозник

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник: "Мы будем восстанавливать все разрушенное. Вместе – город и государство. Это общая задача и ответственность"/ коллаж "Сегодня"

Киев продолжает жить в условиях войны, несмотря на то, что враг был выбит с территории Киевской области. Чем сейчас живет столица, сайт "Сегодня" узнавал у первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Шрамы и раны Киева

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- Сколько "шрамов" оставили на теле Киева российские оккупанты? Можете назвать количество поврежденных домов в столице? Какие потери нанесены инфраструктуре города – больницы, школы?

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник / фото Алексея Самсонова, пресс-служба КГГА

- На данный момент мы ведем учет всего, что пострадало из-за воздушных атак агрессора на город. Например, у нас пострадали 44 школы, 26 детских садиков. Отмечу, что эти здания получили разные по масштабам повреждения – есть крупные, средние или просто вылетели окна из-за взрывов ракет. Пострадал 1 детский дом, два спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – охраны здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 – транспортной инфраструктуры.

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Всего от авиаударов оккупантов в Киеве пострадало 167 жилых домов разных типов / фото пресс-службы КГГА

Также пострадали 11 административных зданий, 15 частных домов. Всего пострадало 167 жилых домов разных типов. Это многоэтажные дома от двух до четырнадцати этажей. Степень повреждения и разрушений жилых домов разная. Мы их берем на учет, чтобы в дальнейшем отремонтировать, привести в надлежащее состояние. По домам, которые пострадали больше всего, будет проведена экспертиза. Если их невозможно эксплуатировать, то по таким зданиям будет приниматься отдельное решения. Увы, такие дома тоже есть.

Будут ли компенсации?

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- Как будет восстанавливаться разрушенное? Получат ли киевляне компенсации за разрушенные дома и квартиры. Каким будет этот механизм?

- Мы будем восстанавливать разрушенное. Вместе – город и государство. Это общая задача и ответственность. Сейчас разрабатывается механизм таких компенсаций. Все что пострадало от обстрелов будет соответствующим образом восстановлено или построено новое. На данный момент через приложение "Дія" можно задекларировать такие потери.

Потери и ранения киевлян

- Какое количество жертв среди мирного населения Киева в настоящее время?

На данный момент из-за российской агрессии в Киеве – 398 раненных, среди них 20 детей / фото Алексея Самсонова, пресс-служба КГГА

- На данный момент из-за российской агрессии в Киеве – 398 раненных, среди них 20 детей. Погибли 89 киевлян, среди них 4 ребенка.

- Киевский метрополитен стал настоящим спасением для тысяч киевлян во время ракетных ударов. Когда город планирует запустить метрополитен на полную мощность?

- Метрополитен остается местом для спасения киевлян от бомбежек. Они не прекращаются. Метро работает, как сооружение двойного назначения – как транспорт в определенные часы по перевозке пассажиров и круглосуточно, как бомбоубежище. Запустить Киевский метрополитен на полную мощность мы очень хотим, но все будет зависеть от ситуации вокруг города и боевых действий. Мы прикладываем сейчас максимальные усилия, чтобы оживить транспортную инфраструктуру города, в том числе, и метрополитена. Уже открыты пересадочные узлы на линиях подземки, которые были закрыты с начала войны. Также заработал метропроезд через Южный мост между двумя берегами столицы.

Также мы перезапустили трамвайные маршруты по городу. Думаю, с каждым днем мы будем восстанавливать работу городского транспорта.

В Киевском метрополитене нашли спасение тысячи киевлян / пресс-служба КГГА

- Я так понимаю, что речи о возобновлении строительства новых станций метро на Виноградарь, пока нет?

-Увы. Все зависит от наличия средств, которых на данный момент нет. Это вопрос будет рассматриваться в процессе восстановления жизнедеятельности города в целом. Пока мы не проводим никаких работ касательно метро – ни строительных, ни ремонтных.

- Враг отбит от столицы, но угроза воздушных обстрелов осталась. Планирует ли город усовершенствовать состояние городских бомбоубежищ и укрытий, чтобы пребывание в них было более комфортным.

- Однозначно, что вопрос состояния городских бомбоубежищ будет рассмотрен и держатся под постоянным контролем. В дальнейшем мы будем внимательно изучать вопрос состояния объектов двойного назначения. Они спасают людям жизнь.

Власти обещают уделять больше внимания состоянию киевских бомбоубежищ / фото Алексея Самсонова, пресс-служба КГГА

Помощь Буче и Ирпеню

- Планирует ли столица помогать в восстановлении городов Буча, Ирпень, Гостомель, принявших на себя весь удар агрессора. Какая помощь будет предоставлена?

- Конечно. Будем помогать. Мы обязаны это сделать. Этот вопрос как никогда важен в рамках Киевской агломерации, когда мы активно сотрудничали с городами-спутниками. Мы понимаем важность этих городов для столицы и будем им всецело помогать, чтобы они как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Пострадавшим городам мы готовы предоставлять ремонтные бригады, направлять туда гуманитарные грузы, предоставлять медицинскую помощь. Будем делать все, чтобы в Бучу, Гостомель, Ирпень вернулась жизнь. Также готовы помогать в части восстановления жилых домов. В планах перезапуск транспортных маршрутов, и не только в эти три города-спутники. Готовы помогать в восстановлении их инфраструктуры и в других вопросах.

- Сколько маленьких киевлян родилось в Киеве с начала войны?

- За 40 дней войны в столице родилось 1082 малыша. 575 мальчиков и 507 девочек. Среди новорожденных 28 двойняшек. Город живет, несмотря на войну!

За 40 дней войны в столице родилось 1082 малыша / фото пресс-служба КГГА

- Когда киевляне, которые уехали в эвакуацию, смогут получить сигнал от властей возвращаться домой?

- Пока мы не готовы давать таких сигналов. Как раз угроза воздушных обстрелов по-прежнему остается, и она очень высока. Сказать, что в Киеве сейчас безопасно, мы пока не можем. Возвращаться в город еще рано.