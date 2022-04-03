От Будапешта не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну – Зеленский

Зеленский упрекнул премьера Венгрии в отсутствии помощи. Коллаж "Сегодня"
Украина не просила у официального Будапешта чего-нибудь особенного. Венгрия не предоставила жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не продемонстрировала морального лидерства.
Об этом заявил в видеобращении президент Украины Владимир Зеленский.
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Президент Украины обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
"Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?", – сказал глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что привык называть войну войной, а не "специальной операцией". По его словам, это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой.
Сложные отношения с Венгрией
- В начале февраля стало известно, что именно Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО, что могло бы существенно помочь ВС Украины в войне с Россией.
- В начале года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.
- 14 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну, и поэтому необходимо не допустить военных действий.
- Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
- Весной 2014 года, в разгар войны на Донбассе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.