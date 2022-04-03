От Будапешта не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну – Зеленский

Зеленский упрекнул премьера Венгрии в отсутствии помощи. Коллаж "Сегодня"

Украина не просила у официального Будапешта чего-нибудь особенного. Венгрия не предоставила жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не продемонстрировала морального лидерства.

Об этом заявил в видеобращении президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?", – сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что привык называть войну войной, а не "специальной операцией". По его словам, это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой.

Сложные отношения с Венгрией