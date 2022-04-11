От скорости принятия решений Запада по оружию зависит наша победа – Ермак

Ермак рассказал, что Украина нуждается в помощи США по оружию / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина 47 день держит оборону от российских оккупантов, наши военные доблестно сражаются за все территории, но им необходимо дополнительное вооружение. Об в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех и в этой битве крайне необходимо, как можно быстрее получить дополнительное вооружение.

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"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий. Для Кремля это сражение – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование. Для Запада – это тоже принципиальное сражение, ибо от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией", – рассказал он.

Украина нуждается в артиллерии, нужны танки, военные самолеты, кроме того нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо.

Оружие для Украины