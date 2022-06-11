От Зеленского – к Путину: кто такой депутат Ковалев, работающий на оккупантов Херсонщины

Нардеп Ковалев, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме. Коллаж "Сегодня"

Еще совсем недавно депутат- предатель Алексей Ковалев был аграрным бизнесменом в Херсонской области и за пределами области о нем мало кто знал. В 2019 году он стал народным депутатом и попал в парламент как мажоритарщик от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Радіо Свобода.

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"Ковалев – это аграрный бизнесмен среднего звена на Херсонщине. Такие кандидаты, конечно, приветствовались, поэтому понятно, почему он стал мажоритарщиком. Кто его предложил Павлюку? Вероятно (и, скорее всего) Виталий Булюк – очень известный аграрий на Херсонщине, который с Павлюком тесно общается", – рассказал Радіо Свобода один из собеседников.

29 августа 2019 года Алексей Ковалев официально стал народным депутатом Украины и вошел в состав фракции "Слуга народа".

В начале парламентской каденции он, как вспоминают в монобольшинстве, особенно ничем не отличался. Но очень быстро все изменилось.

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"Он был "решалой". Пытался на всем заработать. Это знали все депутаты. Кто-то в свое время даже в шутку назвал его "Леша – свободная касса", – рассказал журналистам один из собеседников в парламенте.

При этом официальных подозрений в коррупционной деятельности Ковалеву не выдвигали.

Став членом налогового комитета, Ковалев возглавил направление по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака. Но занимался не только этим.

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Но публично говорить о том, как Ковалев работал в комитете, депутаты не торопятся.

"Без комментариев", – ответил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев.

28 декабря 2021 года Алексей Ковалев неожиданно для многих объявил​ о приобретении в собственность "4 канала" ​и пообещал сделать его "одним из информационных лидеров". Медиаэксперты увидели в этом очередной этап "формирования провластного пула медиа": по их мнению, "4 канал" теперь должен был работать на интересы Офиса президента.

Однако близкий круг Владимира Зеленского уверяет: все было совсем не так.

"Даже президент удивился, когда Ковалев объявил о покупке этого канала. Он об этом не знал. Интересовался, что происходит. То есть это точно не мы были. Это был не наш канал. Больше всего Ковалев таким образом хотел подстраховать медиапул Медведчука-Казака", – рассказал Радіо Свобода один из влиятельных представителей властной верхушки, близкий к Владимиру Зеленскому.

О подобном говорит и антикризисный советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Никакого отношения к странному приобретению будущим коллаборантом Ковалевым телеканала Офис президента, безусловно, не имел и не мог иметь. Это был бы абсолютный нонсенс. Подобная "информация" имела исключительно лживое наполнение", – сказал он в комментарии Радіо Свобода.

Заявление нардепа

Днем 8 июня Ковалев разместил заявление, из которого следует, что он начал сотрудничать с оккупантами.

"Вчера был на очень важном для меня, да и для всех фермеров в наших краях мероприятии – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области. Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания", – порадовался за русский мир Алексей Ковалев на своей странице в фейсбуке и заблокировал комментарии.

Коллаборанты