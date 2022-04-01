Отказались преподавать на русском: в Мелитополе военные РФ похитили директоров трех школ

В Мелитополе похитили украинских учителей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на украинском языке.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.

Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, потому написали заявления на увольнение. В результате чего самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.

"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", – сообщила Денисова.

Военные РФ похищают мэров

Российские оккупанты похитили и убили нескольких мэров украинских городов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

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"Похищают мэров наших городов. Некоторых из них убили. Некоторые из них мы не можем найти. Некоторые из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены. Эти операции проводят те же люди (которые похищали украинцев во время оккупации). Донбасса – Ред.)", – сказал Зеленский.

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