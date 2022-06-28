"Отмороженные террористы!" Зеленский объяснил, как мир должен остановить россиян

Зеленский призвал признать Россию государством – спонсором терроризма. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский требует от мира признать Россию государством – спонсором терроризма. Такое заявление прозвучало после массовых ракетных обстрелов по всей Украине и попадания в ТРЦ в Кременчуге. Президент убежден, что россияне – "отмороженные террористы", а попадания не были случайными.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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По его словам, после подобных зверств Россия не должна существовать как государство.

"Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома – это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", – подчеркнул президент Украины.

Ракетный удар по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

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Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удара за ночь возросла до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за атаки есть 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, из них один человек скончался в больнице.

На утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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Ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели. По его словам, спасатели попытаются разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших.

Сайт "Сегодня" сообщал, что страшный обстрел ТЦ в Кременчуге могут расследовать в Гааге.